Число зараженных коронавирусом военных в России достигло 960

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На 28 апреля в ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах России выявлены 960 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене Минобороны.

Изолированы на дому 408 человек, 327 пациентов находятся в военных госпиталях, 217 — в изоляторах по месту службы. В гражданских больницах лечение получают восемь инфицированных.

При этом подавляющее большинство заболевших COVID-19 не имеют симптомов. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как средней тяжести. У двоих болезнь протекает в тяжелой форме, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В довузовских учебных заведениях Минобороны заболели 277 человек — среди них как сотрудники училищ, так и курсанты. Все они чувствуют себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. В военных вузах страны заразились 1041 человек, а среди гражданского персонала вооруженных сил — 259.