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Пандемия коронавируса ,  
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ФРС США сохранила базовую ставку

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает риски для экономики в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении. ФРС планирует сохранять ставку на текущем уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика справилась с последствиями пандемии, сообщил регулятор.

ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
Экономика
Фото: Andy Wong / AP

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку. В начале месяца ставку понизили до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%, а 16 марта — до 0–0,25%.

Кроме того, ФРС объявила о мерах поддержки экономики в связи с пандемией. Указывалось, что регулятор увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на $500 млрд, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на $200 млрд. 23 марта ФРС сообщила, что покупки активов на вторичном рынке будут производиться в неограниченном объеме.

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Источник: JHU
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Теги: США, ключевая ставка ФРС
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