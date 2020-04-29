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Захарова заявила о стирании США граней между видами ядерного оружия

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

США целенаправленно стирают грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что ведет к росту угрозы ядерного конфликта. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Захарова упомянула опубликованный 24 апреля на сайте Госдепа США материал о создании ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащении ими части баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-II». Представитель МИДа отметила, что США объясняют необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности усилением глобальных угроз и наращиванием ядерного потенциала России и Китая.

МИД увидел «тупиковый путь» в наращивании США расходов на ядерное оружие
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Мария Захарова

По словам Захаровой, Россия считает такой шаг опасным «элементом дестабилизации».

«Происходит целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием», — сказала Захарова. Она отметила, что это неизбежно ведет к росту угрозы ядерного конфликта.

Материал дополняется

Теги: Мария Захарова, МИД, США, ядерное оружие
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