МИД увидел «тупиковый путь» в наращивании США расходов на ядерное оружие

Мария Захарова (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Власти США наращивают расходы на ядерное вооружение, тем самым повышая вероятность начала конфликта с его использованием. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на странице ведомства в сети Facebook.

«Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок, — это просто тупиковый путь», — сказала она.

По словам Захаровой, американские власти не только модернизируют ядерное оружие, но стремятся укрепить ядерный потенциал и создать новые ядерные возможности. «Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции», — отметила Захарова.

По мнению Захаровой, более эффективным способом для достижения целей национальной безопасности была бы политика контроля над вооружениями и достижение мирного взаимодействия с другими странами. Именно к диалогу о контроле над вооружениями призывает Москва, заключила представитель ведомства.



Ранее, в конце февраля, министр обороны США Марк Эспер заявил на слушаниях в конгрессе, что наращивать финансирование Пентагона необходимо из-за давления со стороны России и Китая. По его словам, США необходимо направить усилия на разработку гиперзвукового оружия и развитие военно-космических сил. При этом министр пояснил, что в США не хотят ввязываться гонку вооружений с Россией, но стремятся сохранить свой ядерный потенциал.