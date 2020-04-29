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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил ситуацию с коронавирусом в регионах с членами Совбеза

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с распространением коронавируса в российских регионах и другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы, сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах России, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники обсудили текущие вопросы социально-экономического положения дел в России и международные региональные конфликты, в частности в Ливии, указывает Кремль.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля
Общество

Согласно последним данным оперштаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило 99 тыс., причем за сутки оно увеличилось на 5841. За весь период распространения эпидемии в стране умерли 972 человека с коронавирусом.

Лидером по числу зараженных остается Москва, где за все время зафиксировали более 50 тыс. заболевших коронавирусом. Вторым наиболее пострадавшим регионом является Подмосковье, где инфекцией заразились 10,9 тыс. человек.

16 апреля число зараженных в Москве впервые оказалось меньше числа новых пациентов в регионах. Если на начальных этапах распространения эпидемии доля Москвы превышала 50%, по состоянию на 29 апреля доля новых заболевших в столице составляет 38,01% от общего числа новых пациентов в России.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Совет Безопасности, коронавирус, регионы
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