Путин обсудил ситуацию с коронавирусом в регионах с членами Совбеза

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с распространением коронавируса в российских регионах и другие актуальные внутрироссийские и международные проблемы, сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах России, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники обсудили текущие вопросы социально-экономического положения дел в России и международные региональные конфликты, в частности в Ливии, указывает Кремль.

Согласно последним данным оперштаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило 99 тыс., причем за сутки оно увеличилось на 5841. За весь период распространения эпидемии в стране умерли 972 человека с коронавирусом.