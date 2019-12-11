Террорист устроил взрыв около военной базы США в Афганистане

Террорист-смертник устроил взрыв возле главной военной авиабазы США в Афганистане — Баграм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганских чиновников и представителей НАТО.

По их данным, в результате взрыва потерь со стороны США и коалиции нет, однако был сильно поврежден медицинский объект, который строился для местных жителей, сообщает агентство Pajhwok.

Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя региональных властей пишет, что после взрыва недалеко от базы произошли столкновения между войсками и нападавшими. Данных о погибших нет. Pajhwok отмечает, что атаку отразили силы коалиции и афганские национальные силы безопасности.

Tolo News также опубликовал фотографии поврежденного в результате взрыва дома.