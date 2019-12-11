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Террорист устроил взрыв около военной базы США в Афганистане

Террорист-смертник устроил взрыв возле главной военной авиабазы США в Афганистане — Баграм. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганских чиновников и представителей НАТО.

По их данным, в результате взрыва потерь со стороны США и коалиции нет, однако был сильно поврежден медицинский объект, который строился для местных жителей, сообщает агентство Pajhwok.

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Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя региональных властей пишет, что после взрыва недалеко от базы произошли столкновения между войсками и нападавшими. Данных о погибших нет. Pajhwok отмечает, что атаку отразили силы коалиции и афганские национальные силы безопасности.

Tolo News также опубликовал фотографии поврежденного в результате взрыва дома.

В середине сентября около правительственной больницы в Кабуле произошел взрыв. В результате семь человек погибли и 85 пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Талибан» (запрещена в России).

Теги: Афганистан, НАТО, террорист
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