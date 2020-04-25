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Появилось видео сопровождения бельгийского истребителя российскими Су-27

Балтийский флот показал видео сопровождения самолета F-16 Военно-воздушных сил Бельгии, которое провели два российских истребителя Су-27. Кадры поступили в РБК от пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

В ролике, сделанном из кабины истребителя, видно, что Су-27 летят недалеко от бельгийского самолета. Затем один из них приближается к F-16 почти вплотную, после чего улетает.

Видео: пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту
Видео: пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту

Полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря. Истребители Су-27 обнаружили самолет, когда выполняли плановые полеты. По данным Балтфлота, он направлялся в сторону российской границы.

Истребители подлетели к нему и выяснили, что это бельгийский F-16, после чего взяли его на сопровождение. После того как самолет ВВС Бельгии сменил курс в сторону от России, Су-27 продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи.

В Балтфлоте отметили, что российские самолеты действовали в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Теги: Су-27, F-16, Бельгия, Балтийское море
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