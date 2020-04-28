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Норвежские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-22

Истребители F-16 ВВС Норвегии
Истребители F-16 ВВС Норвегии (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Истребители F-16 ВВС Норвегии поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Два российских ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами, он продолжался более четырех часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — сообщили в Минобороны.

Минобороны заявило о сопровождении российских Ту-95 норвежскими F-16
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В военном министерстве отметили, что регулярные полеты российской дальней авиации над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями выполняются строго в соответствии с международными правилами.

В конце марта в Минобороны сообщили, что во время полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над северо-западной частью Тихого океана их сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.

В августе 2019 года норвежские истребители также поднимались в воздух для сопровождения российских Ту-95МС.

Теги: Норвегия, Ту-22М3, авиация
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