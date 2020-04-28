Норвежские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-22

Истребители F-16 ВВС Норвегии (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Истребители F-16 ВВС Норвегии поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Два российских ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами, он продолжался более четырех часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — сообщили в Минобороны.

В военном министерстве отметили, что регулярные полеты российской дальней авиации над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями выполняются строго в соответствии с международными правилами.