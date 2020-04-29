В Турции опровергли сообщения о намерении отказаться от шведского стола

Турция не намерена отказываться от использования в местных гостиницах системы all inclusive, а также от шведского стола. Об этом сообщил «РИА Новости» глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Накануне газета Ahaber со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя сообщила о том, что турецкие гостиницы могут отказаться от шведских столов для обеспечения дополнительной эпидемиологической безопасности своих гостей.

«Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?», — сказал Чорабатыр.

По его словам, СМИ неверно интерпретировали слова турецкого министра, который имел в виду, что речь идет об усилении санитарных мер, а также увеличении социальной дистанции и изменении некоторых привычных способов оказания услуг.

Как отметил Чорабатыр, система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, однако это вовсе не означает ее отмену, добавил глава федерации отельеров. Он также пояснил, что речь не идет об ограничениях, а об изменениях некоторых форм обслуживания гостей отелей в связи с усилением санитарных мер безопасности.

Как ранее говорил Мехмет Эрсой, туристический сезон в Турции могут открыть в конце мая. Он также спрогнозировал, что перелом в пандемии коронавируса может наступить к концу апреля.