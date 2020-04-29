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Пандемия коронавируса ,  
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В Эр-Рияде больная коронавирусом женщина родила здорового ребенка

Больная коронавирусом женщина благополучно родила в Эр-Рияде здорового ребенка. Об этом сообщает портал Akhbaar24.

Состояние роженицы оценивается как хорошее, женщина идет на поправку. Однако врачи больницы были вынуждены принять защитные меры, чтобы они сами не заразились коронавирусом во время родов. В целях безопасности новорожденному также провели ряд медицинских процедур.

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Фото: Amr Nabil / AP

Первый случай заражения коронавирусом в Саудовской Аравии выявили начале марта. Носителем инфекции оказался подданный королевства, прибывший в страну из Ирана транзитом через Бахрейн. Заболевшего поместили на карантин в одно из медицинских учреждений, где он находился под наблюдением врачей.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии выявлено 20 077 случаев заражения коронавирусом. Умерли 152 человека.

В конце января зараженная коронавирусом женщина родила в Китае здоровую девочку весом 3,05 кг. После рождения новорожденного ребенка отправили на карантин, а затем дважды взяли анализы на коронавирус и получили отрицательный результат.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Саудовская Аравия, Эр-Рияд, коронавирус, ребенок
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