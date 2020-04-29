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СМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Максимальная сумма штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, разработанный депутатом от партии «Единая Россия» Александром Хинштейном.

Согласно законопроекту, для граждан, допустивших оскорбление в интернете, предлагается установить штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб., а для должностных лиц — в размере 50-100 тыс. руб. При этом юридическим лицам может грозить штраф в размере от 200 до 700 тыс. руб.

Автор законопроекта пояснил агентству, что на сегодняшний день оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления. Поэтому парламентарий предложил приравнять его к публичному.

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Помимо этого, документ предусматривает внесение изменений в само понятие оскорбления, которое предусматривает «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В свою очередь, депутат предложил эту формулировку дополнить фразой: «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Отвечая на вопрос, не повлечет ли принятие законопроекта излишне широкого толкования оскорбления в сети, автор законопроекта сообщил, что в каждом случае будут проводить лингвистическую экспертизу.

На сегодняшний день с граждан за обычное оскорбление взимается штраф в размере 1-3 тыс. руб., а с юридических лиц — в размере 50-100 тыс. руб.

Накануне Хинштейн сообщил о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказания для госслужащих за оскорбления.

Теги: интернет, оскорбление, Александр Хинштейн, законопроект, «Единая Россия»
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