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В Думе заявили об одобрении правительством проекта «о хамстве чиновников»

Предложенный документ предусматривает не только штрафы за унижение чести и достоинства другого человека, но и дисквалификацию
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный ответ на поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказания для госслужащих за оскорбления. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике и информационным связям Александр Хинштейн. Теперь правительство должно вернуть документ в Госдуму, которая и проголосует за поправки.

В соответствии с проектом в случае первого правонарушения чиновник может быть наказан штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. и дисквалифицирован на срок до года. При повторном нарушении штраф составит от 100 тыс. до 150 тыс. руб., а дисквалификация — до двух лет.

Хинштейн отметил, что поправки предусматривают, что оскорблением будет считаться унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, причем необязательно с использованием нецензурной лексики.

«Кому много дано, с того много и спрашивается», — заявил депутат. По его словам, поправки нужны для того, чтобы у чиновников «не кружилась голова». «Нужно помнить, что путь сверху вниз может произойти в доли секунды», — добавил он.

Хинштейн привел в пример инцидент с заместителем главы Минпромторга Дмитрием Овсянниковым, который был уволен со своей должности премьер-министром Михаилом Мишустиным после инцидента в аэропорту Ижевска. 5 апреля он отказался подчиняться требованиям сотрудников линейного ОВД и обматерил их. Позже Овсянников извинился и признал, что «перегнул палку», однако министр Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве чиновник больше работать не будет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Хинштейн, Дмитрий Овсянников
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