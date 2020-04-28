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Пандемия коронавируса ,  
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В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.

«С 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», — говорится в сообщении.

Въехать в регион и выехать из него можно будет только при наличии пропусков и только в случаях поездки на работу, по личным или семейным делам, а также для обращения за медицинской помощью.

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

При этом пропуск не требуется гражданам, которым необходима экстренная медпомощь, детям до 14 лет, которые едут в сопровождении родителей.

«Граждан, въезжающих в Тульскую область, будут выборочно обследовать на COVID-19», — говорится в сообщении. Люди, прибывающие из других регионов, должны обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее Минкомсвязь сообщила, что платформа по выдаче цифровых пропусков на время действия режима самоизоляции будет внедрена в 21 регионе. Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». При проверке пропуска также необходимо будет предъявить удостоверяющий личность документ. В первую очередь, помимо Тульской области, к платформе подключат Костромскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области.

Теги: пропуск, Тульская область
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