В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.

«С 09:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», — говорится в сообщении.

Въехать в регион и выехать из него можно будет только при наличии пропусков и только в случаях поездки на работу, по личным или семейным делам, а также для обращения за медицинской помощью.

При этом пропуск не требуется гражданам, которым необходима экстренная медпомощь, детям до 14 лет, которые едут в сопровождении родителей.