В Минпромторге заявили о возможности обязать аптеки иметь в продаже маски

Правительство может выпустить нормативный акт, который обяжет аптеки продавать не только медицинские, но и гигиенические маски для лица. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски», — сказал он.

Евтухов отметил, что у населения есть спрос на то, чтобы покупать маски в аптечных сетях, однако их можно приобрести не во всех аптеках. По его словам, власти сделали послабление для аптек, разрешив им продавать не только медицинские изделия, в том числе маски, но и гигиенические лицевые маски. «Аптеки, к сожалению, неохотно их берут, хотя действительно у нас большой объем», — заявил он.

Замминистра добавил, что ежесуточно в России производят 8 млн масок, а из Китая в апреле в страну привезли около 100 тыс. подобных изделий. Евтухов отметил, что хотелось бы, чтобы региональные власти и органы здравоохранения поработали с представителями аптек и объяснили им, что маски должны быть не только в магазинах, но, прежде всего, в аптечных сетях.