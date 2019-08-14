Минобороны заявило о сопровождении российских Ту-95 норвежскими F-16

Норвежские истребители F-16 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время планового полета над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что плановый облет длился восемь часов, а сопровождение в виде норвежских истребителей у российский ракетоносцев появлялось «на отдельных этапах маршрута полета».

Границы других государств ТУ-95МС не нарушали. «Полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — пояснили в Минобороны.

Такие облеты дальняя авиация России совершает регулярно. Норвежские F-16 также подлетели к российским стратегическим бомбардировщикам во время планового полета 12 августа. Еще один полет над нейтральными водами Берингова моря два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили 8 августа. Тогда на отдельных участках их сопровождали американские F-22 и F-18.