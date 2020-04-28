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Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19

Александр Высокинский
Александр Высокинский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил предупреждение от заместителя генпрокурора Игоря Ткачева в связи с массовым заражением коронавирусом медработников и пациентов. Об этом сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.

«Игорь Ткачев направил Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении», — говорится в сообщении надзорного органа.

В Генпрокуратуре отметили, что непринятие администрацией Екатеринбурга мер по усилению контроля в сфере здравоохранения может повлечь нарушение трудовых прав медперсонала и прав граждан на охрану здоровья.

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга
Общество
Фото: evgenykuyvashev / Instagram

18 апреля Городскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга закрыли на карантин из-за госпитализации нескольких сотрудников и пациентов в инфекционное отделение.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Спустя два дня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что у 78 врачей и пациентов больницы подтвердился диагноз COVID-19. По данным Куйвашева, большинство заболевших чувствовали себя хорошо — инфекция у них протекала без симптомов. В тяжелом состоянии находился только 68-летний хирург.

Представитель президента в УрФО Николай Цуканов накануне сообщал, что в Свердловской области выявлено пять очагов коронавируса в медучреждениях.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Екатеринбург, коронавирус, больница, Генпрокуратура
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