Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил предупреждение от заместителя генпрокурора Игоря Ткачева в связи с массовым заражением коронавирусом медработников и пациентов. Об этом сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
«Игорь Ткачев направил Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении», — говорится в сообщении надзорного органа.
В Генпрокуратуре отметили, что непринятие администрацией Екатеринбурга мер по усилению контроля в сфере здравоохранения может повлечь нарушение трудовых прав медперсонала и прав граждан на охрану здоровья.
18 апреля Городскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга закрыли на карантин из-за госпитализации нескольких сотрудников и пациентов в инфекционное отделение.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Спустя два дня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что у 78 врачей и пациентов больницы подтвердился диагноз COVID-19. По данным Куйвашева, большинство заболевших чувствовали себя хорошо — инфекция у них протекала без симптомов. В тяжелом состоянии находился только 68-летний хирург.
Представитель президента в УрФО Николай Цуканов накануне сообщал, что в Свердловской области выявлено пять очагов коронавируса в медучреждениях.