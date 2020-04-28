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Набиуллина заявила о необходимости расширить систему страхования вкладов

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в текущих условиях необходимо расширить систему страхования вкладов. По ее словам, ее нужно распространить на счета социальных некоммерческих организаций (НКО), а также счета ТСЖ на капитальный ремонт, сообщает агентство ТАСС.

Говоря о кризисных явлениях в финансовой сфере, Набиуллина предположила рост просрочки и проблемных кредитов. «Наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, — это, конечно, граждане — по нашей оценке, это более половины заемщиков банков — большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей», — сказала глава ЦБ.

По оценкам регулятора, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн руб., или около трети совокупного кредитного портфеля.

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<p>Эльвира Набиуллина</p>

При этом Набиуллина отметила, что поскольку нынешний кризис начался не с банков, то их накопленный потенциал мощности может сейчас помочь экономике. По ее словам, пока влияние эпидемии лишь незначительно сказалось на показателях банковской статистики. «Но мы понимаем, что ситуация объективно будет меняться», — добавила она.

24 апреля Набиуллина выступила против раздачи «вертолетных денег». По ее словам, это приведет к взрыву инфляции и обесцениванию выплат. Как отметила глава ЦБ, задачей регулятора является контроль за инфляцией и покупательной способностью денег.

Теги: Эльвира Набиуллина, страхование вкладов
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