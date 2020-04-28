Набиуллина заявила о необходимости расширить систему страхования вкладов

Эльвира Набиуллина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в текущих условиях необходимо расширить систему страхования вкладов. По ее словам, ее нужно распространить на счета социальных некоммерческих организаций (НКО), а также счета ТСЖ на капитальный ремонт, сообщает агентство ТАСС.

Говоря о кризисных явлениях в финансовой сфере, Набиуллина предположила рост просрочки и проблемных кредитов. «Наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, — это, конечно, граждане — по нашей оценке, это более половины заемщиков банков — большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей», — сказала глава ЦБ.

По оценкам регулятора, суммарно на эти группы заемщиков приходится около 19 трлн руб., или около трети совокупного кредитного портфеля.

При этом Набиуллина отметила, что поскольку нынешний кризис начался не с банков, то их накопленный потенциал мощности может сейчас помочь экономике. По ее словам, пока влияние эпидемии лишь незначительно сказалось на показателях банковской статистики. «Но мы понимаем, что ситуация объективно будет меняться», — добавила она.