Трамп пообещал нефтяным компаниям США финансовую поддержку государства

Президент США пообещал, что его администрация не бросит «великую нефтегазовую индустрию», однако не раскрыл подробности того, как именно может оказана помощь

Дональд Трамп выступает на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США не оставят нефтегазовые компании страны без финансовой поддержки, заявил президент Дональд Трамп.

«Я поручил министрам энергетики и финансов сформулировать план, который сделает возможным выделение средств, так чтобы обеспечить будущее этих очень важных компаний и рабочих мест», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Президент США пообещал, что его администрация не бросит «великую нефтегазовую индустрию», однако не раскрыл подробности того, как именно может оказана помощь.

Bloomberg отмечает, что на фоне сообщения Трампа котировки акций энергетических компаний США отыграли часть падения, отражающего обвал цен на нефть. А, например, котировки акций Exxon Mobil вышли в плюс, стоимость бумаг выросла до $41,55, что на 0,92% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минэнерго США разработало план выплаты местным производителям нефти компенсаций за отказ от ее добычи. По данным издания, речь идет о сделке, в рамках которой власти США выкупят у добытчиков 365 млн барр., которые де-юре станут частью национального нефтяного резерва, однако физически так и останутся под землей.