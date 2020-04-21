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Нефть дешевеет ,  
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Трамп пообещал нефтяным компаниям США финансовую поддержку государства

Президент США пообещал, что его администрация не бросит «великую нефтегазовую индустрию», однако не раскрыл подробности того, как именно может оказана помощь
BRENT BR-5.20 $19,83 -25,48%
Дональд Трамп выступает на ежедневном брифинге по коронавирусу в Белом доме   (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США не оставят нефтегазовые компании страны без финансовой поддержки, заявил президент Дональд Трамп.

«Я поручил министрам энергетики и финансов сформулировать план, который сделает возможным выделение средств, так чтобы обеспечить будущее этих очень важных компаний и рабочих мест», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Президент США пообещал, что его администрация не бросит «великую нефтегазовую индустрию», однако не раскрыл подробности того, как именно может оказана помощь.

Bloomberg отмечает, что на фоне сообщения Трампа котировки акций энергетических компаний США отыграли часть падения, отражающего обвал цен на нефть. А, например, котировки акций Exxon Mobil вышли в плюс, стоимость бумаг выросла до $41,55, что на 0,92% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минэнерго США разработало план выплаты местным производителям нефти компенсаций за отказ от ее добычи. По данным издания, речь идет о сделке, в рамках которой власти США выкупят у добытчиков 365 млн барр., которые де-юре станут частью национального нефтяного резерва, однако физически так и останутся под землей.

Минэнерго США предложило заплатить компаниям за отказ от добычи нефти
Экономика

20 апреля торги фьючерсами на поставку в мае американской нефти марки WTI открылись на отметке $17,73, но за несколько часов цена контракта упала почти на $56 — почти до минус $38. Во вторник, 21 апреля, цена майских фьючерсов на WTI вернулась в зеленую зону, но стоимость барреля поднималась на максимуме лишь до $2,71. При этом стоимость фьючерсов с поставкой в июне упала более чем на 40%, опустившись на минимуме до $11,89.

Июньский фьючерс на североморский эталонный сорт нефти Brent подешевел во вторник более чем на 25%, до $20,7 за баррель. Цена российской нефти Urals в 9:36 мск упала почти в 2,5 раза, до $7 за баррель, а к середине дня скорректировалась до $9,5, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, Дональд Трамп
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