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Антикризисные меры ,  
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Мишустин назначил крайний срок для идей по смягчению карантинных мер

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: gov / VK)

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поручил Роспотребнадзору до 29 апреля завершить подготовку концепции снятия или смягчения ограничений в условиях завершения пандемии. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

Накануне премьер говорил о необходимости подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий. «Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения», — сказал Мишустин.

Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
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24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жесткие ограничения необходимо продлить еще как минимум на две недели. При этом Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации об открытии ряда предприятий в сфере обслуживания — салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских, ателье, сказала она.

В соответствии с указом президента Владимира Путина нерабочие дни из-за COVID-19 введены в России до 30 апреля, до этого срока решениями властей регионов прекращена работа большинства предприятий.

По данным источников РБК, федеральные власти также рассматривают возможность продления режима самоизоляции на майские праздники с объявлением дней между ними нерабочими.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Михаил Мишустин, карантин
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