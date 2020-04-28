Мишустин назначил крайний срок для идей по смягчению карантинных мер

Михаил Мишустин (Фото: gov / VK)

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поручил Роспотребнадзору до 29 апреля завершить подготовку концепции снятия или смягчения ограничений в условиях завершения пандемии. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

Накануне премьер говорил о необходимости подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий. «Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения», — сказал Мишустин.

24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жесткие ограничения необходимо продлить еще как минимум на две недели. При этом Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации об открытии ряда предприятий в сфере обслуживания — салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских, ателье, сказала она.

В соответствии с указом президента Владимира Путина нерабочие дни из-за COVID-19 введены в России до 30 апреля, до этого срока решениями властей регионов прекращена работа большинства предприятий.