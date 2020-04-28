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Аудиторы выявили переплату страховщикам за военных в размере ₽25 млрд

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Счетная палата предложила рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в нынешнем виде использования бюджетных средств на страхование в системно значимых страховых организациях. В ведомстве посчитали, что в некоторых случаях государство могло бы сэкономить.

Так, например, вопросы у проверяющих вызвало обязательное страхование военнослужащих. Так, аудитор Алексей Саватюгин на заседании коллегии Счетной палаты указал, что с 2012 года «бюджет заплатил страховщикам почти в полтора раза больше, чем они выплатили выгодоприобретателям».

В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что начиная с 2012 года бюджет направил трем страховым компаниям, которые проверила СП, на 25 млрд руб. больше, чем они выплатили выгодоприобретателям. А всего из бюджета за этот период было направлено 144 млрд руб., в то время как страховщики произвели выплат на 119 млрд руб.

«Огромная численность застрахованных, несколько миллионов человек, сама по себе обеспечивает диверсификацию рисков и ограничивает ущерб. Потенциально, это крупный резерв экономии бюджетных средств», — написал в отчете Саватюгин.

Вопросы у аудиторов вызвали и выплаты по ОСАГО за счет федерального бюджета. Так, на договоры обязательного автогражданского страхования в компаниях «СОГАЗ», «ВТБ Страхование» и «МАКС» было потрачено больше ₽1 млрд, а коэффициент выплат оказался в 4,5 раза меньше, чем в целом по договорам автогражданки, и составил лишь 17% уплаченных страховых премий. По словам Саватюгина, в данном случае необходимо учитывать, что автомобили государственных чиновников реже попадают в ДТП, чаще проходят регулярный технический осмотр. Нынешняя же система не учитывает низкие риски для главных распорядителей бюджетных средств.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В целом Счетная палата высказала претензии и по самому принципу формирования списка системно значимых страховых организаций (СЗСО), которые получают бюджетные средства. Аудиторы указывают, что их статус в законодательстве не определен, а в нормативных документах не предусмотрен дифференцированный подход к контролю их деятельности. «В случае усугубления финансовых проблем это может создать риски неисполнения обязательств и утраты средств федерального бюджета», — предупредил Саватюгин.

В начале апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало прогноз, в соответствии с которым в результате пандемии сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования (в меньше степени пострадают обязательные виды).

При негативном сценарии российский страховой рынок откатится к уровню пятилетней давности, утверждали эксперты. Они не исключают резкого сокращения премий: на 40% по страхованию жизни, на 35% — по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30% — по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Сегмент автокаско упадет на 25%, а объем премий по ОСАГО существенно не снизится «из-за обязательности этого вида». Негативный сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка начнется не раньше конца этого — начала следующего года.

Теги: страхование, Счетная палата
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