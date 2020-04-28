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Власти Москвы назвали число находящихся под наблюдением пациентов с ОРВИ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве около 20 тыс. пациентов с ОРВИ находятся под медицинским наблюдением и проходят лечение на дому, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если врач определяет, что у пациента состояние легкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус», — рассказала Ракова.

По словам заммэра, в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования. Всем пациентам проводят компьютерною томографию легких. По ее результатам выдается заключение рентгенолога поликлиники и второе заключение врача референс-центра.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике», — сказала Ракова. По ее словам, при первой и второй стадии пневмонии заболевший лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники и с полным набором лекарств. При более серьезных стадиях заболевания пациентов госпитализируют.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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24 марта департамент здравоохранения Москвы разрешил жителям города лечиться от коронавируса на дому, если болезнь протекает в легкой форме. При этом если пациент относится к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность), его госпитализируют.

Теги: ОРВИ, Москва, Анастасия Ракова
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