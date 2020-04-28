СК показал видео с места взрыва автомобиля в Волгограде

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде.

На кадрах показано, как правоохранительные органы осматривают машину. У автомобиля разбито лобовое стекло, а также нет стекол в дверях машины и заднего лобового стекла. Салон автомобиля поврежден.

По предварительным данным следствия, взрыв в машине произошел, когда 69-летний мужчина сел за руль. В результате он пострадал. Пенсионера госпитализировали с многочисленными травмами.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК (покушение на убийство) и ч.1 ст. 222.1 УК (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).