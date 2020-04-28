Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 27 апр, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 27 апр, 12:34
СК показал видео с места взрыва автомобиля в Волгограде Общество, 01:10 Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 5 мая Общество, 00:33 Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете Общество, 00:30 Власти Москвы назвали результаты лечения больных с COVID-19 плазмой крови Общество, 00:27 Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Политика, 00:18 Месси потерял в цене почти €40 млн. Главное о футбольном рынке Испании Спорт, 00:00 Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых Общество, 27 апр, 23:49 В Минпромторге заявили о возможности обязать аптеки иметь в продаже маски Общество, 27 апр, 23:29 Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России Общество, 27 апр, 23:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля Общество, 27 апр, 23:07 Власти Москвы назвали условия для снятия ограничений из-за коронавируса Общество, 27 апр, 22:55 Пентагон показал видео с НЛО Общество, 27 апр, 22:52 В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом Общество, 27 апр, 22:46 Россельхознадзор объяснил мотивы ухода обвиненного в педофилии чиновника Общество, 27 апр, 22:34
Общество ,  
0 

СК показал видео с места взрыва автомобиля в Волгограде

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде.

На кадрах показано, как правоохранительные органы осматривают машину. У автомобиля разбито лобовое стекло, а также нет стекол в дверях машины и заднего лобового стекла. Салон автомобиля поврежден.

По предварительным данным следствия, взрыв в машине произошел, когда 69-летний мужчина сел за руль. В результате он пострадал. Пенсионера госпитализировали с многочисленными травмами.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК (покушение на убийство) и ч.1 ст. 222.1 УК (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По данным «Блокнота», взрыв произошел возле гостиницы «Вавилон». Издание отмечало, что пострадавший является пенсионером МВД в отставке. РЕН ТВ сообщал, что речь идет о полковнике в отставке Владимире Лазареве.

Теги: Следственный комитет, Волгоград, взрыв, автомобиль
Материалы по теме
СК завел дело после взрыва автомобиля в Волгограде
Общество
СМИ сообщили о взрыве в автомобиле в Волгограде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter