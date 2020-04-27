СК завел дело после взрыва автомобиля в Волгограде

Следователи завели уголовное дело после взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде, в результате которого пострадал 69-летний пенсионер. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, взрыв произошел, когда пенсионер сел за руль машины. Мужчину госпитализировали в реанимацию с многочисленными травмами. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к случившемуся.

О взрыве в Волгограде стало известно ранее 27 апреля. По данным местного издания «Блокнот», в автомобиле взорвалась ручная граната, пострадавшим является пенсионер МВД в отставке. РЕН ТВ уточнял, что речь идет о полковнике в отставке Владимире Лазареве.