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СМИ сообщили о взрыве в автомобиле в Волгограде

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната, пишет местное издание «Блокнот» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. О срабатывании взрывного устройства в машине также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным «Блокнота», взрыв произошел в автомобиле ВАЗ-2114 возле гостиницы «Вавилон». По информации СМИ, пострадал один человек, который находился в автомобиле. Издание отмечает, что пострадавший — 69-летний пенсионер МВД в отставке.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что при взрыве гранаты в автомобиле погиб человек.

В Росгвардии ТАСС заявили, что место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, там работают саперы из ФСБ.

Мужчина в Туле пострадал от взрыва рядом с автомобилем
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По данным РЕН ТВ, в результате взрыва пострадал 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев. Взрыв произошел, когда он открыл дверь машины.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Волгограда.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области РБК посоветовали обратиться за информацией в правоохранительные органы, а в пресс-службе регионального ГУ МВД — в Следственный комитет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СК России.

Теги: Волгоград, взрыв, граната, новости РБК
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