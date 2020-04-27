СМИ сообщили о взрыве в автомобиле в Волгограде
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната, пишет местное издание «Блокнот» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. О срабатывании взрывного устройства в машине также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным «Блокнота», взрыв произошел в автомобиле ВАЗ-2114 возле гостиницы «Вавилон». По информации СМИ, пострадал один человек, который находился в автомобиле. Издание отмечает, что пострадавший — 69-летний пенсионер МВД в отставке.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что при взрыве гранаты в автомобиле погиб человек.
В Росгвардии ТАСС заявили, что место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, там работают саперы из ФСБ.