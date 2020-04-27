Собянин сообщил об усиленном контроле безопасности питьевой воды в Москве

Работа Рублевской станции водоподготовки (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

«Мосводоканал» ввел усиленный режим дезинфекции и ужесточил контроль безопасности питьевой воды. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Рублевской станции водоподготовки, пишет «РИА Новости».

По словам Собянина, во время эпидемии московские системы жизнеобеспечения работают в особом режиме, на станциях водоподготовки ежедневно делают более пяти тысяч анализов качества воды.

При этом «Моводоканал» ввел дополнительные меры безопасности: ежедневное тестирование сотрудников, их дистанцирование, дезинфекция помещений. «Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков», — сказал Собянин.

Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что ни в одной из проб воды в столице не обнаружен коронавирус. «Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов», — сказала Андреева.