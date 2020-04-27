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Собянин сообщил об усиленном контроле безопасности питьевой воды в Москве

Работа Рублевской станции водоподготовки
Работа Рублевской станции водоподготовки (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

«Мосводоканал» ввел усиленный режим дезинфекции и ужесточил контроль безопасности питьевой воды. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения Рублевской станции водоподготовки, пишет «РИА Новости».

По словам Собянина, во время эпидемии московские системы жизнеобеспечения работают в особом режиме, на станциях водоподготовки ежедневно делают более пяти тысяч анализов качества воды.

При этом «Моводоканал» ввел дополнительные меры безопасности: ежедневное тестирование сотрудников, их дистанцирование, дезинфекция помещений. «Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков», — сказал Собянин.

Роспотребнадзор заявил о бесплатной дезинфекции жилья москвичей с вирусом
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что ни в одной из проб воды в столице не обнаружен коронавирус. «Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов», — сказала Андреева.

Отключение горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции
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Фото: Александра Краснова / ТАСС

По ее словам, качество воды, подаваемой жителям столицы, соответствует всем санитарным нормам по всем показателям. Роспотребнадзор усилил свой контроль по двум направлениям: за качеством воды и за содержанием в воде вирусов.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, Рублевская станция подает почти треть от общего объема потребляемой воды в Москве — 960 тыс. куб. м в сутки. Кроме Рублевской столицу водой снабжают еще три станции — Западная, Восточная и Северная.

Ранее в апреле в Мосгордуме предложили скорректировать графики отключения горячей воды в столице из-за эпидемии коронавируса. Депутат Александр Козлов выразил мнение, что пока люди находятся на домашней самоизоляции, у них должна быть горячая вода.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус, питьевая вода
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