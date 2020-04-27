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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Фиджи не разрешили посадку самолета для вывоза россиян

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Республика Фиджи отказалась выдавать разрешение на посадку самолета, который должен был вывезти российских туристов с островного государства. Об этом сообщает Минкомсвязь в Telegram-канале.

«Рейс № UTA9033 не сможет вылететь с Фиджи. Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта», — говорится в сообщении.

В Минкомсвязи отметили, что сейчас прорабатывают другие варианты эвакуации россиян с Фиджи. Рейс, который должен был вывезти туристов с Фиджи, отправится сначала в Индонезию, потом в Таиланд, а оттуда с российскими гражданами на борту вернется в Сургут.

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее 27 апреля вывозной рейс авиакомпании «Аврора» прибыл из Таиланда на Сахалин. На борту Airbus А319 было 89 россиян, застрявших за границей из-за прекращения международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

До этого два самолета «Уральских авиалиний» с российскими туристами сели в Уфе. Первый борт с 117 пассажирами прибыл из Дубая, второй — из индийского штата Гоа. Он вернул домой 162 россиян. Среди них не только жители Башкирии, но и жители соседних регионов.

Фиджи — независимое островное государство, расположенное на одноименном архипелаге в юго-западной части Тихого океана.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Фиджи, рейс
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