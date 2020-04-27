Власти Фиджи не разрешили посадку самолета для вывоза россиян

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Республика Фиджи отказалась выдавать разрешение на посадку самолета, который должен был вывезти российских туристов с островного государства. Об этом сообщает Минкомсвязь в Telegram-канале.

«Рейс № UTA9033 не сможет вылететь с Фиджи. Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта», — говорится в сообщении.

В Минкомсвязи отметили, что сейчас прорабатывают другие варианты эвакуации россиян с Фиджи. Рейс, который должен был вывезти туристов с Фиджи, отправится сначала в Индонезию, потом в Таиланд, а оттуда с российскими гражданами на борту вернется в Сургут.

Ранее 27 апреля вывозной рейс авиакомпании «Аврора» прибыл из Таиланда на Сахалин. На борту Airbus А319 было 89 россиян, застрявших за границей из-за прекращения международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.