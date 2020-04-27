В Уфу прибыли два вывозных рейса с российскими туристами

Самолеты «Уральских авиалиний» доставили российских туристов из ОАЭ и Индии в Уфу. Это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Уфы и сайта авиакомпании.

Самолет из Дубая (ОАЭ) приземлился в Уфе в 20:53 по местному времени (18:53 мск), а из индийского штата Гоа — в 02:54 по местному времени (00:54 мск).

Рейс из Индии продолжит маршрут из Уфы в Нижний Новгород, пишетагентство «Башинофрм».

ТАСС со ссылкой на уфимский аэропорт сообщает, что из Дубая в Уфу прилетели 117 российских туристов, из них 17 — жители Башкирии. «Власти соседних регионов — Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края — организовали для своих туристов автобусную перевозку», — сообщили аэропорту. Еще 50 пассажиров вылетели внутренним рейсом в Екатеринбург, отметили там.

Из Индии в Уфу вылетелf группа из 162 российских туристов, сообщало агентство со ссылкой на генеральное консульство России в Мумбаи.