Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин

Самолет авиакомпании «Аврора» доставил из Таиланда на Сахалин группу российских туристов, которые не могли вернуться домой из-за приостановки авиасообщения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Южно-Сахалинска Марину Суетинову.

По ее словам, этим рейсом на родину вернулись 89 человек. Самолет Airbus А319, на котором помимо пассажиров находились девять членов экипажа, вылетел из Бангкока в воскресенье, 26 апреля. Лайнер совершил промежуточную посадку в Шанхае, после чего направился в Южно-Сахалинск.

«[Самолет] приземлился в аэропорту областного центра в 11:25 по местному времени (3:25 мск)», — сообщила Суетинова.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова сообщила «РИА Новости» что, всех пассажиров вывозного рейса отправят в специализированный обсерватор. Там они проведут две недели.