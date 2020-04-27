В Совфеде оценили идею переноса майских выходных на другое время

Инна Святенко (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Решение о том, нужно ли переносить выходные дни по случаю майских праздников на другое время, должно принять правительство, учитывая мнения россиян и ситуацию с режимом повышенной готовности, сообщила РБК председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Уверена, что правительство примет единственное правильное решение с учетом мнения россиян и с учетом того, что у нас сейчас режим повышенной готовности, чтобы в том числе не было распространения коронавирусной инфекции», — пояснила она.

Идея переноса майских выходных на другие дни противоречит здравому смыслу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я за то, чтобы оставить все как есть. Не трогать праздники. Понятно, что в эти праздники не получится массовых гуляний, шествий, парадов. Но на эту тему уже ответ дан президентом», — сказал он. По мнению сенатора, россияне самостоятельно определят, как именно отметят и проведут эти праздничные дни. «Поздравления ветеранов, родных и близких в режиме самоизоляции, естественно. Что касается торжественных мероприятий, то они перенесены, когда их будут проводить, я так понимаю, что решение будет принято [позднее]», — сказал он РБК.