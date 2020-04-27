Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 12:34
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Политика, 14:37 Ликвидировать телевизор: советы по обустройству домашних офисов Pro, 14:36 Вратарь клуба РПЛ раскритиковал действия полиции во время пандемии Спорт, 14:22 Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения работников Общество, 14:15 HR 2020: антикризисные решения. Онлайн конференция Конференции, 14:15 Власти упростили условия предоставления грантов на выплату зарплат Экономика, 14:13 Saint Laurent не будет участвовать в Неделе моды в Париже Стиль, 14:13 Как в разных странах протестуют против карантинных мер. Фоторепортаж Общество, 14:05  В Совфеде оценили идею переноса майских выходных на другое время Общество, 14:03 С миру по нитке: как помочь благотворительным фондам РБК и Мистраль, 13:58 Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19 Общество, 13:50 СМИ назвали условия контракта Николича с «Локомотивом» Спорт, 13:45 Аналитики спрогнозировали рост акций «Норникеля» из-за спроса на электрокары и батареи Quote, 13:33 Лавров анонсировал саммит пяти постоянных членов СБ ООН в видеоформате Политика, 13:24
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Совфеде оценили идею переноса майских выходных на другое время

Инна Святенко
Инна Святенко (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Решение о том, нужно ли переносить выходные дни по случаю майских праздников на другое время, должно принять правительство, учитывая мнения россиян и ситуацию с режимом повышенной готовности, сообщила РБК председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Уверена, что правительство примет единственное правильное решение с учетом мнения россиян и с учетом того, что у нас сейчас режим повышенной готовности, чтобы в том числе не было распространения коронавирусной инфекции», — пояснила она.

Идея переноса майских выходных на другие дни противоречит здравому смыслу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я за то, чтобы оставить все как есть. Не трогать праздники. Понятно, что в эти праздники не получится массовых гуляний, шествий, парадов. Но на эту тему уже ответ дан президентом», — сказал он. По мнению сенатора, россияне самостоятельно определят, как именно отметят и проведут эти праздничные дни. «Поздравления ветеранов, родных и близких в режиме самоизоляции, естественно. Что касается торжественных мероприятий, то они перенесены, когда их будут проводить, я так понимаю, что решение будет принято [позднее]», — сказал он РБК.

Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По его мнению, несмотря на праздничные дни, необходимо соблюдать дисциплину. «Я не вижу никакого резона сейчас рисковать тем большим количеством дней, проведенных в таком достаточно дисциплинированном режиме самоизоляции, в режиме осторожного проведения всех мероприятий по бизнесу, по торговле, по организации волонтерского движения. Столько усилий потратить на то, чтобы вдруг выплеснуть все это в парки, на улицы. Мы должны проявить в этой части выдержку», — отметил он.

24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить еще на две недели режим самоизоляции. По ее словам, в России все еще высок риск дальнейшего взрывного роста числа заразившихся. По данным источников РБК, режим самоизоляции по стране может распространиться и на майские праздники, а также рабочие дни между ними. Не исключено и продление режима нерабочих недель до середины мая, а в случае негативного развития событий — до 1 июня.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: майские праздники, новости РБК, майские выходные, Совет Федерации
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter