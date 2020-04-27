Правительство России увеличит срок уплаты штрафов компаниями

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Правительство России увеличит срок уплаты штрафов для малых и средних компаний в качестве меры поддержки в условиях коронавируса. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней», — заявил он.

Мишустин поручил Минэкономразвитию России и другим профильным ведомствам до 19:00 понедельника, 27 апреля, предложить соответствующий законопроект.

Позднее, между майскими праздниками — с 6 по 8 мая, данный документ рассмотрят в правительстве, чтобы внести в Госдуму.