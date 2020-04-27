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Правительство России увеличит срок уплаты штрафов компаниями

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Правительство России увеличит срок уплаты штрафов для малых и средних компаний в качестве меры поддержки в условиях коронавируса. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней», — заявил он.

Мишустин поручил Минэкономразвитию России и другим профильным ведомствам до 19:00 понедельника, 27 апреля, предложить соответствующий законопроект.

Позднее, между майскими праздниками — с 6 по 8 мая, данный документ рассмотрят в правительстве, чтобы внести в Госдуму.

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Общество
Михаил Мишустин

Помимо увеличения срока уплаты штрафов, Мишустин предложил облегчить процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип выдачи лицензий в автоматическом режиме. «Это временное подключение объектов системы теплоснабжения, выдача разрешения на такси, классификация гостиниц», — уточнил он.

Премьер-министр также поручил в ближайшее время подготовить предложения по постепенной отмене ограничений работы ИП и отдельных предприятий, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

В России до 30 апреля введен режим самоизоляции и прекращена работа большинтсва компаний. При этом, по данным источников РБК, власти рассматривают вариант продления режима на май. В то же время Роспотребнадзор подготовил рекомендации по открытию некоторых предприятий, включая парикмахерские, салоны красоты, химчистки, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: правительство, срок, увеличение, штрафы, компании
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