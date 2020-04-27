В России за сутки умерли 50 заболевших COVID-19

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В России за последние сутки умерли 50 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб на своей странице «ВКонтакте».

В Москве зафиксировали самое большое число смертей — 31 человек. Еще четверо умерли в Ингушетии, трое — в Рязанской области, двое — в Волгоградской области и по одному — в Ярославской, Ростовской, Брянской, Нижегородской, Ульяновской, Псковской областях, в Карачаево-Черкессии, Ханты-Мансийском АО и Якутии.

Общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 в стране выросло до 794 человек.

Всего за последние сутки в России подтвердили 6 198 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Также 26 апреля были выписаны 579 выздоровевших пациентов. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии достигло 87 147 человек, 7 346 человек выздоровели.