SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

По предварительным данным, в результате атаки сирийскими ПВО были сбиты несколько ракет противника. Данных о погибших и разрушениях не поступало.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, самолеты нанесли ракетные удары по военным объектам, расположенным к северу от аэропорта Пальмиры (240 км от Дамаска).

31 марта сирийские ПВО отразили ракетную атаку израильских самолетов к востоку от города Хомса. Отмечалось, что тогда израильские ВВС нанесли удары из воздушного пространства соседнего Ливана. Как сообщал телеканал Al Hadath, атаке израильских военных подвергся военный аэродром Шайрат в 38 км к востоку от Хомса. В районе авиабазы было выпущено не менее восьми ракет.