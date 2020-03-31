Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку израильских самолетов к востоку от города Хомс. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

По его данным, израильские ВВС нанесли удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

По информации телеканала Al Hadath, атаке израильских военных подвергся военный аэродром Шайрат в 38 км к востоку от Хомса. Отмечается, что в районе авиабазы было выпущено не менее восьми ракет.

В ночь на 24 февраля Израиль нанес авиаудары по Дамаску. По данным израильских военных, к югу от столицы Сирии находился опорный пункт палестинского «Исламского джихада» (группировка запрещена в России). Сирийские системы ПВО отразили ракетные удары Израиля.

28 февраля израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских правительственных войск. Ракетный обстрел произошел со стороны Голанских высот. Удару подверглись позиции сирийских войск в городе Эль-Кунейтра, а также в деревнях Кахтания и аль-Хуррия. В результате трое военнослужащих получили легкие ранения.