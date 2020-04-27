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Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову

Российское посольство в США в курсе ситуации с россиянкой Богданой Осиповой, которая находится в американской тюрьме в штате Конектикут. Об этом сообщил глава диппредставительства Анатолий Антонов, говорится на сайте посольства в Facebook.

Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин.

«25 апреля, нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять немедленные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией», — сообщил Антонов. По его словам, посольство потребовало провести Осиповой медобследование, включая тест на COVID-19.

Антонов отметил, что дипломаты внимательно следят за состоянием здоровья россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах, и находятся в контакте с Госдепартаментом, федеральным бюро тюрем и руководством исправительных учреждений.

Генконсульство России назвало негуманным приговор россиянке Осиповой
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Богдана Осипова находится в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут. В 2019 году ее признали виновной в похищении своих детей и вывозе их в Россию и приговорили к семи годам тюремного заключения. Российское генконсульсто в Хьюстоне сочло приговор негуманным и несправедливым. «Дело Осиповой — это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан со стороны американских властей», — отметили дипломаты.

Теги: США, медицинское обследование
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