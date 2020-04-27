Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову

Российское посольство в США в курсе ситуации с россиянкой Богданой Осиповой, которая находится в американской тюрьме в штате Конектикут. Об этом сообщил глава диппредставительства Анатолий Антонов, говорится на сайте посольства в Facebook.

Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин.

«25 апреля, нами была направлена нота в госдепартамент с требованием принять немедленные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией», — сообщил Антонов. По его словам, посольство потребовало провести Осиповой медобследование, включая тест на COVID-19.

Антонов отметил, что дипломаты внимательно следят за состоянием здоровья россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах, и находятся в контакте с Госдепартаментом, федеральным бюро тюрем и руководством исправительных учреждений.