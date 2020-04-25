Пандемия коронавируса , 25 апр, 10:08
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Из Сеула во Владивосток вывозным рейсом доставили около 155 россиян
Около 155 россиян вылетели вывозным рейсом из Сеула во Владивосток, передает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Южной Корее.
На этот рейс могли попасть жители любого российского региона. После посадки они пройдут обязательный двухнедельный карантин во Владивостоке. Как уточняет ТАСС, в российском аэропорту самолет приземлился около 09:41 мск.
9 апреля стало известно об отмене объявленного вывозного рейса «Авроры» из Сеула во Владивосток. Часть застрявших в Южной Корее российских туристов вернулись домой 12 апреля, когда из Сеула прилетели самолеты в Хабаровск и Владивосток. Рейсом Сеул — Владивосток на родину вернулись 117 взрослых россиян и 13 детей.
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Источник: JHU, JHU,
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом