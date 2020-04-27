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Политика ,  
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Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня. Соответствующую запись президент разместил на своей странице в Twitter.

В публикации NYT, в частности, говорилось, что в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса Трамп больше переживает о своих шансах на предстоящих президентских выборах и внимательно следит за тем, как его деятельность представляют СМИ.

«Я работаю с раннего утра до поздней ночи, не покидая Белый дом месяцами, чтобы готовить торговые соглашения и восстанавливать вооруженные силы», — написал Трамп. Он отметил, что публикация NYT написана «третьесортным корреспондентом», который ничего не знает о его работе.

«Люди, которые меня знают, скажут, что я самый трудолюбивый президент в истории», — указал Трамп.

Материал дополняется

Теги: Дональд Трамп, США, Белый дом
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