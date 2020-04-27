Силуанов заявил о готовности к дополнительным тратам на поддержку россиян

У России достаточно ресурсов, чтобы поддержать граждан и экономику в период ограничений из-за распространения коронавирсуной инфекции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция доступна на Youtube.

«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей», — сказал Силуанов. По его словам, такая политика будет проводиться, «сколько бы ни потребовалось времени».

Министр указал, что ведомство направит на поддержку экономики около 2,8% ВВП дополнительных ресурсов. Средства пойдут как на финансирование прямой бюджетной помощи, так и на гарантийную поддержку.

«Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений», — заявил Силуанов.