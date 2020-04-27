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Силуанов заявил о готовности к дополнительным тратам на поддержку россиян

У России достаточно ресурсов, чтобы поддержать граждан и экономику в период ограничений из-за распространения коронавирсуной инфекции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция доступна на Youtube.

«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших людей», — сказал Силуанов. По его словам, такая политика будет проводиться, «сколько бы ни потребовалось времени».

Министр указал, что ведомство направит на поддержку экономики около  2,8% ВВП дополнительных ресурсов. Средства пойдут как на финансирование прямой бюджетной помощи, так и на гарантийную поддержку.

«Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы готовы идти на те издержки и дополнительные траты, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия негативных явлений», — заявил Силуанов. 

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Ранее Силуанов говорил, что общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП. Средства на сдерживание вируса, около 2,8% ВВП, направят на здравоохранение и финансовую поддержку врачей, а также на помощь малому и среднему бизнесу.Министр экономического развития Максим Решетников оценил общий объем средств по поддержке экономики в рамках распространения коронавируса в 2 трлн руб. (1,8% ВВП).

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, Минфин, коронавирус
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