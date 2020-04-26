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Суд арестовал бывшего и. о. главы Пятигорска

Лев Травнев
Лев Травнев (Фото: pyatigorsk.org)

Суд Пятигорска заключил под стражу бывшего и. о. главы города Льва Травнева. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

По версии правоохранителей, Травнев подписал постановление о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке. Земля находилась в пределах горно-санитарной охраняемой зоны — там запрещается строить объекты, не связанные с развитием курортного отдыха.

Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий
Общество
Лев Травнев

О задержании Травнева стало известно 25 апреля. Днем ранее против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий».

По делу о махинациях с землей полиция также задержала замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Мераба Фахриди и бывшего замглавы администрации Пятигорска Олега Бондаренко.

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Политика
Андрей ​Скрипник

Травнев возглавлял администрацию Пятигорска с 2006 по 2017 годы. В середине апреля новый глава города Андрей Скрипник подал в отставку из-за ситуации с коронавирусом. 17 апреля врио главы города был назначен Травнев, однако спустя пять дней он покинул пост по состоянию здоровья.

Теги: Пятигорск, арест, мэр, новости РБК
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Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Политика
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