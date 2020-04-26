Суд арестовал бывшего и. о. главы Пятигорска

Лев Травнев (Фото: pyatigorsk.org)

Суд Пятигорска заключил под стражу бывшего и. о. главы города Льва Травнева. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

По версии правоохранителей, Травнев подписал постановление о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке. Земля находилась в пределах горно-санитарной охраняемой зоны — там запрещается строить объекты, не связанные с развитием курортного отдыха.

О задержании Травнева стало известно 25 апреля. Днем ранее против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий».

По делу о махинациях с землей полиция также задержала замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Мераба Фахриди и бывшего замглавы администрации Пятигорска Олега Бондаренко.