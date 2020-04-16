Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Андрей ​Скрипник (Фото: Денис Абрамов / ТАСС)

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимиров отметил, что в Пятигорске ухудшилась эпидемиологическая обстановка и резко выросло число заболевших коронавирусом. «Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валерьевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу», — написал он.

Исполнять его обязанности будет Лев Травнев, добавил губернатор. Травнев был главой Пятигорска с 2006 по 2017 год, ушел с поста по собственному желанию. С 2018 года он стал представителем губернатора края в Кавказских Минеральных Водах.

Также Владимиров написал, что в городе вводится карантин. Ограничительные меры вступят в силу с 17 апреля. Соответствующий документ в ближайшее время будет опубликован на официальном портале правовой информации Ставропольского края и на сайте администрации Пятигорска.