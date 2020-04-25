Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19 Общество, 19:51 Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений с бизнеса Экономика, 19:39 СМИ узнали о намерении чемпиона мира участвовать в выборах президента СБР Спорт, 19:31 Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии Общество, 19:25 Акции «Ленты» год назад были на пике. Что с ними сейчас Quote, 19:25 Путин и Трамп назвали «дух Эльбы» примером сотрудничества и доверия Политика, 19:22 Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса Общество, 18:54 Второй депутат Госдумы от КПРФ за день сообщил о заражении COVID-19 Общество, 18:49 Врачи оценили состояние госпитализированного экс-тренера ЦСКА Спорт, 18:45 Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий Общество, 18:35 Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей Общество, 18:11 Лавров заявил о запрете «старших товарищей» стран ЕС на помощь от России Политика, 18:04 Лавров заявил об ожидании новых обвинений во вмешательстве в выборы в США Политика, 17:51 Власти Кузбасса объявили о ведении электронных пропусков с 5 мая Общество, 17:45
Общество ,  
0 

Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий

Льва Травнева назначили врио главы Пятигорска 17 апреля, однако спустя пять дней он покинул эту должность. В администрации Ставропольского края отмечали, что причиной стало состояние его здоровья
Лев Травнев
Лев Травнев (Фото: pyatigorsk.org)

Сотрудники полиции задержали мужчину, на которого завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Источник в МВД рассказал РБК, что задержанный — бывший временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости».

«Сегодня он был задержан в порядке ст. 91 УПК на 48 часов. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказали в пресс-службе главка МВД. В ведомстве отметили, что дело по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) завели 24 апреля.

По словам собеседника ТАСС, правоохранители также задержали замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Мераба Фахриди и бывшего замглавы администрации Пятигорска Олега Бондаренко по делу о махинациях с землей. Источник также подтвердил, что в отношении Травнева возбудили уголовное дело.

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Политика
Андрей ​Скрипник

Лев Травнев был главой Пятигорска с 2006 по 2017 год, а затем занимал должность представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах и первого заммэра Пятигорска.

Травнева назначили врио главы города 17 апреля, однако спустя пять дней он покинул новый пост. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья и необходимость длительного больничного, отмечали в пресс-службе администрации Ставропольского края. Его место занял бывший замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Дмитрий Ворошилов.

Предыдущий глава Пятигорска Андрей Скрипник сложил полномочия из-за ситуации с коронавирусом, сообщал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона отмечал, что положение дел требует изменений в управлении городом. Скрипник перешел на другую работу.

Авторы: Роман Кирьянов, Александра Хрисанфова
Материалы по теме
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Политика
Двум генералам МВД предъявили обвинения в превышении полномочий
Общество
СК возбудил дело против бывшего главы Росалкогольрегулирования по ЦФО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter