Бывшего главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий

Льва Травнева назначили врио главы Пятигорска 17 апреля, однако спустя пять дней он покинул эту должность. В администрации Ставропольского края отмечали, что причиной стало состояние его здоровья

Лев Травнев (Фото: pyatigorsk.org)

Сотрудники полиции задержали мужчину, на которого завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Источник в МВД рассказал РБК, что задержанный — бывший временно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев. Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости».

«Сегодня он был задержан в порядке ст. 91 УПК на 48 часов. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказали в пресс-службе главка МВД. В ведомстве отметили, что дело по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) завели 24 апреля.

По словам собеседника ТАСС, правоохранители также задержали замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Мераба Фахриди и бывшего замглавы администрации Пятигорска Олега Бондаренко по делу о махинациях с землей. Источник также подтвердил, что в отношении Травнева возбудили уголовное дело.

Лев Травнев был главой Пятигорска с 2006 по 2017 год, а затем занимал должность представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах и первого заммэра Пятигорска.