Песков раскрыл «секреты» телефона спецсвязи Путина

Телефон специальной связи Владимира Путина позволяет по нажатию одной кнопки связаться с руководством правительства, администрации и другими высшими должностными лицами государства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как пишет ТАСС, во время видеоконференции с губернаторами на этой неделе, Путин вызывал по телефону членов правительства для уточняющих вопросов. По словам Пескова, подобный формат общения для Путина не является новацией.

«Это обычная практика президента. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. Поэтому он активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в феврале Путин заявлял, что не пользуется смартфоном, так как у него есть другие способы связи. Президент подчеркнул, что технический прогресс остановить невозможно, но ему комфортно и без современных гаджетов.