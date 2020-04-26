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Песков раскрыл «секреты» телефона спецсвязи Путина

Телефон специальной связи Владимира Путина позволяет по нажатию одной кнопки связаться с руководством правительства, администрации и другими высшими должностными лицами государства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как пишет ТАСС, во время видеоконференции с губернаторами на этой неделе, Путин вызывал по телефону членов правительства для уточняющих вопросов. По словам Пескова, подобный формат общения для Путина не является новацией.

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«Это обычная практика президента. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. Поэтому он активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в феврале Путин заявлял, что не пользуется смартфоном, так как у него есть другие способы связи. Президент подчеркнул, что технический прогресс остановить невозможно, но ему комфортно и без современных гаджетов.

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В конце 2018 года Песков объяснил, что Путин не пользуется смартфоном, так как это предполагает «полную прозрачность», которой не должно быть у главы государства. Пресс-секретарь заявил, что старые телефоны правительственной спецсвязи «переживут все смартфоны».

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, телефон
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