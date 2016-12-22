Песков объяснил отсутствие смартфона у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что владение смартфоном предполагает «полную прозрачность», которой у главы государства быть не должно. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

На вопрос о том, есть ли у президента Владимира Путина смартфон, Песков ответил: «Насколько я знаю нет». Пресс-секретарь главы государства охарактеризовал владение смартфоном как «эксгибиционизм, причем добровольный», полную прозрачность и согласие «выставлять все на всеобщий показ».

«Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — сказал Песков. Он добавил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

По его словам, Путин получает информацию как из «папок с распечатками», так и телевизионных дайджестах. «Ну и сам президент тоже, он может и в компьютере посмотреть интернет»- добавил Песков.

Сам Путин рассказал, что у него нет смартфона в феврале. Тогда, на заседании Совета по науке и образованию член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук обратил внимание на то, что для обработки голосового сообщения смартфон, который есть «у каждого в кармане», необходимо столько же энергии, сколько и для кипячения литра воды.

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. И у Вас нет. Видите? А ведь у всех есть», — ответил президент.