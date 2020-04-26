Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть

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Россия сможет жить в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть хороший задел прочности, наша так называемая подушка безопасности», — отметил Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС). В то же время он добавил, что эти резервы нужно использовать рачительно.

«Нельзя предаваться каким-то популистским настроениям, что «давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику» и так далее», — сказал он.

20 апреля было зафиксировано рекордное падение стоимости нефти WTI. К закрытию торгов майские фьючерсы торговались по отрицательной цене — на отметке минус $37,63 за баррель. Также обвалились цены на июньские фьючерсы североморской Brent (на 25%, до $20,7 за баррель) и российской Urals (более чем на 50%, до $7 за баррель).