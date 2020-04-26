В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

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В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В сообщении оперштаба также говорится, что торговля алкогольной продукцией будет запрещена и при оказании услуг общественного питания. Помимо этого, на тот же срок запрещается продажа горючих веществ и средств для разведения огня.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Курганской области зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом, четыре человека уже вылечились.

В начале апреля власти некоторых регионов после введения режима самоизоляции решили ограничить продажу алкогольной продукции. На такие меры пошли в Кемеровской области, Туве, Карелии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях. В Забайкальском крае и некоторых районах Якутии продажу спиртного полностью запретили.