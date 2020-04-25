Минобороны опубликовало уникальные фото периода встречи на Эльбе

Российское министерство обороны опубликовало уникальные архивные снимки в рамках проекта «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы», посвященные соединению советской армии с американскими союзниками по антигитлеровской коалиции 25 апреля 1945 года.

Фотографии взяты из семейных архивов полководцев Конева, Бакланова, Жданова, Родимцева. Они рассказывают об «официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и «взаимных» праздничных мероприятиях», которые проходили весной 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден.

В Минобороне отметили, что впервые опубликовано приветственное письмо американского ветерана рядового Джозефа Половски лично маршалу Коневу, которое он написал в 1963 году. В письме солдат армии США вспоминает совместную клятву жить в мире, которую принесли советские и американские солдаты в момент встречи на Эльбе.

Среди снимков есть фотография командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева в автомобиле во время поездки на встречу с союзниками. Также в материалах представлены выдержки из бесед военоначальника с писателем Константином Симоновым.