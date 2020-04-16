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Землетрясения произошли на Камчатке и в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане, следует из данных Геологической службы США.

По данным службы, очаг находился в 160 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло 15 апреля в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).

Помимо этого землетрясение произошло в 83 км к северо-западу от города Тернате в Индонезии. Его магнитуда составила 5,6. Очаг залегал на глубине 29,1 км. Землетрясение произошло в 21:03 по времени UTC (00:03 мск).

На Курилах объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
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Ранее в апреле землетрясение произошло у Курильских островов. Толчки были магнитудой 5,3. Эпицентр располагался в 100 км к востоку от необитаемого острова Матуа в Охотском море. Очаг залегал на глубине 97 км.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщала, что толчки ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир. Никто не пострадал. Помимо этого два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,2 произошли в районе Южных Курильских островов.
 

Теги: землетрясения, Камчатский край, Индонезия
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