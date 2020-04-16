Землетрясения произошли на Камчатке и в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Камчатки в Тихом океане, следует из данных Геологической службы США.

По данным службы, очаг находился в 160 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло 15 апреля в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).

Помимо этого землетрясение произошло в 83 км к северо-западу от города Тернате в Индонезии. Его магнитуда составила 5,6. Очаг залегал на глубине 29,1 км. Землетрясение произошло в 21:03 по времени UTC (00:03 мск).

Ранее в апреле землетрясение произошло у Курильских островов. Толчки были магнитудой 5,3. Эпицентр располагался в 100 км к востоку от необитаемого острова Матуа в Охотском море. Очаг залегал на глубине 97 км.