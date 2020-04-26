Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

Рейс из Бангкока со 113 российскими гражданами, которые не могли вернуться домой из-за пандемии коронавируса, прибыл в Хабаровск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя хабаровского аэропорта.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края агентству сообщили, что прибывшие пассажиры будут направлены в обсерватор.

Согласно данным, опубликованным на странице Telegram-канала, который создала Минкомсвязь России для возвращения россиян на родину, на 26 апреля запланированы несколько вывозных рейсов. В их числе — рейсы из Бангкока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, из Сеула во Владивосток, а также вывозные рейсы для россиян из Бангкока и Пхукета, Гоа, Нанди и другие.

Ранее в Минкомсвязи сообщили об отмене вывозного рейса неопределенный срок с Пхукета в Новосибирск. Причиной тому послужила низкая заполняемость.