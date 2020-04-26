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Пандемия коронавируса ,  
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В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России перечислили ситуации, при которых в условиях пандемии коронавируса можно покидать место изоляции. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ведомстве рекомендовали соблюдать введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. При этом покидать место изоляции специалисты советуют только в исключительных случаях при угрозе жизни. Например, при пожаре, взрыве газа, обвале конструкций и в других случаях. Однако в других ситуациях эксперты не рекомендовали выходить из помещения на даже на непродолжительное время, а также запретили контактировать с курьерами, осуществляющими доставку.

Специалисты посоветовали договариваться с родственниками, волонтерами или соседями о доставке продуктов и выносе мусора. Помимо этого, эксперты рекомендуют упаковывать мусор в двойные и прочные мусорные пакеты, плотно закрывать и выставлять их за пределы квартиры.

МЧС дало советы по мерам защиты от коронавируса после выхода на улицу
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее в МЧС России дали рекомендации по гигиене продуктов. В частности, в ведомстве посоветовали по прибытию домой из магазина замачивать овощи и зелень в воде на некоторое время.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: МЧС России, самоизоляция
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