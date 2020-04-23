МВД опровергло заражение начальника метрополиции коронавирусом

Шамиль Сибанов (Фото: тинао.мск.мвд.рф)

Управление МВД по Москве опровергает информацию о том, что глава УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении столичной полиции в официальном аккаунте в Instagram.

«22 апреля тест показал отрицательный результат», — сообщили в ведомстве.

О том, что полковник Шамиль Сибанов заболел COVID-19 писал Telegram-канал Mash. Издание утверждало, что его тест оказался положительным, после чего на дом к Сибанову выехали медики. Однако дверь им не открыли. «Поскольку заболевший к врачам не вышел, о диагнозе сообщили в полицию», — пишет Mash.

Источник ТАСС в правоохранительных органах объяснил, что Сибанов не появляется дома, поскольку самоизолировался на рабочем месте. «Сибанов уже больше недели не покидает управление, не ездит домой. Все подчиненные заходят к полковнику в масках и перчатках. Он буквально живет в управлении», — сказал собеседник агентства. С тем, связано ли это с заражением полковника, он не сообщил.