В метро Москвы появились плакаты на тему борьбы с коронавирусом

Порядка 9 тыс. плакатов и стикеров с информацией о профилактике коронавируса разместили на вестибюлях и на платформах станций столичного метрополитена. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

На плакатах в шуточной форме написаны лозунги, призывающие людей соблюдать меры профилактики и не нарушать режим самоизоляции. Среди них есть такие лозунги, как «отправить наличные на карантин» (то есть оплачивать проезд бесконтактным способом вместо бумажных денег) или «не выходить из дома на горячую голову» (то есть не покидать квартиру, если поднялась температура). Плакаты сопровождаются хештегами #лишим_его_короны.

Как пояснил Ликсутов, на плакатах размещена информация о том, каким образом пассажиры могут оградить себя от болезни. В частности, рекомендуется соблюдать личную гигиену, использовать медицинские маски, а также соблюдать безопасную дистанцию.

«Мы также рассказали пассажирам об основных симптомах коронавируса. Всего размещено около 9 тыс. плакатов и стикеров», — пояснил заммэра.

Помимо этого на кассовых окнах в вестибюлях станций метро разместили около 1,5 тыс. стикеров с призывом пассажиров не использовать наличные при оплате за проезд.

На других плакатах размещена информация о мерах, принимаемых московскими властями для защиты пассажиров от коронавируса в столичном транспорте. Так, например, в подземке проводится тотальная дезинфекция пассажирской зоны, служебных помещений и тоннелей.

Ликсутов добавил, что информация о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса размещена на экранах в вагонах поездов. Также пассажиров информируют при помощи аудиообъявлений в вестибюлях станций и на эскалаторах.

Режим самоизоляции действует в Москве с 29 марта. Выходить на улицу можно только при необходимости обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, а также для совершения покупок в магазине, выгула питомцев и выноса мусора.

Помимо этого в столице действует пропускной режим для проезда в общественном транспорте. Поездка на нем возможна только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой.